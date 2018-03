Programação de Março do Cineclube arranca com “Olhares Lugares”

“Olhares Lugares”, documentário que a cineasta Agnés Varda, 89 anos, realizou a partir da viagem pelo interior de França que fez com JR, fotógrafo e artista de rua, 34 anos, abre hoje a programação de Março do Cineclube de Santarém.



Sempre às quartas-feiras à noite, no Teatro Sá da Bandeira, a programação prossegue dia 14 com “The Florida Project”, de Sean Baker, seguindo-se, dia 21, “Pop Aye”, de Kirsten Tan, prémio Big Screen no Festival de Cinema de Roterdão (Holanda) e galardoado pelo argumento no Festival de Cinema de Sundance (EUA).



A programação do mês termina dia 28 com “Ramiro”, de Manuel Mozos, filme de abertura do Festival DocLisboa 2017.