Campo Pequeno anuncia corridas para 2018

A Empresa da Praça de Toiros do Campo Pequeno deu a conhecer no dia 8 de Março, pela voz do seu Director de Actividades Tauromáquicas, Rui Bento Vasques, o calendário de Abono 2018, composto por 11 corridas de toiros e uma novilhada.





5 de Abril (às 21h45)- 6 Toiros de António Silva, para os cavaleiros Rui Fernandes, João Moura filho e João Ribeiro Telles filho. Forcados Amadores de Santarém e de Montemor.



28 de Abril (às 21h45) – Novilhada de Promoção dos Novos Valores.



Cavaleiros praticantes – António Prates, Soraia Costa e Ricardo Cravidão. Espadas – Sérgio Nunes, João d´Alva, Luís Silva e Rui Jardim. Forcados Amadores da Moita, Tertúlia Tauromáquica do Montijo e de Arruda dos Vinhos. Serão lidados 7 Novilhos de Várias Ganaderias.



17 de Maio (às 21h45) – Toiros de Ribeiro Telles (12º Aniversário da Reinauguração da Praça). 6 Toiros de Ribeiro Telles.



Cavaleiros – António Ribeiro Telles, Pablo Hermoso de Mendosa e João Moura Caetano. Forcados Amadores de Lisboa e de Coruche.



7 de Junho (às 21h45) Corrida do 40º Aniversário da alternativa de João Moura.



Toiros de Manuel Coimbra (3), Francisco Romão Tenório (3) e 1 Novilho de Torre d´Onofre.



Cavaleiros – João Moura, João Moura filho e Miguel Moura. Espada – João Augusto Moura. Forcados Amadores de Portalegre, Monforte e Arronches.



5 de Julho (às 21h45) – 6 Toiros de Paulo Caetano.



Cavaleiro – João Ribeiro Telles filho



Matadores – José António “Morante de la Puebla” e José Maria Manzanares



Forcados Amadores do Aposento da Chamusca.



19 de Julho (às 21h45). CONCURSO DE PEGAS. 6 Toiros de Pinto Barreiros.



Cavaleiros – Luís Rouxinol, Filipe Gonçalves e Francisco Palha.



Forcados Amadores do Ribatejo, Chamusca e Cascais.



2 de Agosto (21h45) – 7 Toiros de São Torcato



Cavaleiras – Sónia Matias e Ana Batista



Matadores – António João Ferreira e Nuno Casquinha



Forcados Amadores das Caldas da Rainha



9 de Agosto (às 21h45) – Corrida do Emigrante – 6 Toiros de Vale do Sorraia.



Cavaleiros – Rui Salvador, António Maria Brito Paes, Manuel Telles Bastos, Duarte Pinto e Andrés Romero e David Gomes (Que confirmarão a alternativa).



Forcados Amadores Real de Moura, Montijo e Turlock.



23 ou 24 de Agosto - Corrida de Toiros Com cartaz a anunciar . 6 Toiros de Murteira Grave em que pegarão os Grupos de Forcados Amadores de Vila Franca e Aposento da Moita.



6 de Setembro - Corrida do 20º aniversário da alternativa de Rui Fernandes. Toiros a anunciar. Cavaleiros – João Moura, Pablo Hermoso de Mendoza e Rui Fernandes.



Forcados Amadores de Évora e de Alcochete.



Haverá ainda corridas nos dias 20 de Setembro e o encerramento da Temporada a 11 de Outubro, a Tradicional Corrida de Gala à Antiga Portuguesa, cujos cartéis serão oportunamente divulgados.



Nota : OS ABONOS ESTARÃO DISPONÍVEIS A PARTIR DE 9 ATÉ 24 DE MARÇO.



21 de Junho (às 21h45) - Corrida Extra Abono. Toiros de Veiga Teixeira (6).



Cavaleiros – Marco José, Gilberto Filipe, Gonçalo Fernandes, Marcelo Mendes, Carlos Miguel “PARREIRITA CIGANO” e Verónica Cabaço.



Forcados Amadores de Coimbra, Monsaraz e Cartaxo.