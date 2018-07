Festival Nacional de Folclore em Aveiras de Cima

Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, vai ser palco do 40º Festival Nacional de Folclore de Vale do Brejo, no sábado, 28 de Julho. Vão actuar o Rancho “Os Camponeses” de Vale do Brejo, o Rancho Folclórico de N. Sra. do Monte de Pedroso (Vila Nova de Gaia), o Rancho Folclórico “As Salineiras de Lavos” (Figueira da Foz), o Rancho Folclórico de S. Miguel do Milharado (Mafra) e o Rancho Folclórico de Pedreiras (Porto de Mós).

A recepção e apresentação de boas-vindas terá lugar pelas 17h00, no salão da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. O evento prossegue com um jantar de convívio entre os grupos na Escola Básica de Vale-Aveiras, às 18h30. Pelas 20h30 os ranchos iniciam o desfile pelas principais ruas de Vale do Brejo, seguindo-se a actuação dos cinco grupos com início previsto para as 21h30.