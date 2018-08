Festas de Marinhais começam esta quinta-feira

A vila de Marinhais vai estar em festa de 2 a 6 de Agosto, com os festejos em Honra de São Miguel Arcanjo. Ana Moura, Anselmo Ralph, The Pilinha e Farra Minhota são os artistas musicais convidados desta edição que decorre no recinto do pavilhão da comissão de festas.

O programa tem início na quinta-feira, 2 de Agosto, com uma missa na capela da vila, pelas 20h30. Na sexta-feira, dia 3, a abertura solene dos festejos está marcada para as 21h00, seguindo-se a abertura do espaço de exposições, artesanato, empresas e colectividades, pelas 21h30. O grupo de danças “Os Lusitanos de Marinhais” sobe ao palco pelas 21h35. Meia hora depois vai haver sardinha, pão e vinho para os visitantes. A partir das 23h00 actua o grupo The Pilinha e o baile será animado, a partir da 00h30, por Vitor Vilela. Pela 1h30 há uma vacada e abre o espaço jovem com os DJ Nunez e Slim.

No sábado, 4 de Agosto, a partir das 14h00, há peditório pelas ruas da vila e, pelas 15h00, há rally das tascas acompanhado pelo grupo Ruídos à Portuguesa. À noite sobe ao palco a Academia de Dança Catarina Andrade (20h00), a banda Five (21h00) e a Farra Minhota (22h30). O espectáculo de fogo-de-artifício está marcado para a 1h00 e, a partir das 2h00, actua o duo Jorge Paulo e Susana. O dia encerra o com a abertura do espaço jovem com os DJ's AfricanGroove e Marinhais House Mafia.

No domingo, 5 de Agosto, há novo peditório pelas ruas da vila, a partir das 9h30. Pelas 10h00, realiza-se um passeio de cicloturismo e, às 11h00, há uma exibição do Projecto Desportivo APD de Lisboa. A missa solene começa às 16h00, seguida de procissão. O tradicional desfile de fogaças começa às 19h00 e de seguida decorre o leilão. À noite, a Tuna Académica da Faculdade de Direito do Porto (TAFDUP) é a primeira a subir ao palco (20h00). Seguem-se os grupos de danças Mc Company (21h00) e AJ Dance Crew (21h30). Pelas 22h00, há baile com Jorge Espada e, pelas 23h00, começa o concerto com a fadista Ana Moura. O espaço jovem abre a partir das 1h30 com os DJ Nana e Marc5ll.

No último dia dos festejos, na segunda-feira, 6 de Agosto, destaque para as cavalhadas e jogos populares, pelas 9h30, e uma vacada, pelas 18h00. O grupo de dança Dream Dancing actua pelas 19h30, seguindo-se os Ruídos à Portuguesa, pelas 20h00. O baile começa, pelas 22h00, com o duo Jorge Paulo e Susana com intervalo para o concerto com Anselmo Ralph, pelas 23h00. A entrega da bandeira à comissão de festas de 2018 está marcada para a 1h00 e o espaço jovem abre a partir da 1h30 com os DJ’s Tiago Leiria e Beaver.