Anterior programador do Teatro Virgínia vai programar actividade cultural de Santarém

Anterior programador do Teatro Virgínia, João Aidos vai cuidar da actividade cultural do concelho de Santarém.

João Aidos, anterior programador do Teatro Virgínia (Torres Novas), vai cuidar da actividade cultural do concelho de Santarém. A sua empresa, a J. Aidos-Consultadoria e Gestão de Projectos, Lda., venceu o concurso público lançado pela autarquia e agora vai receber 74 mil euros para implementar, no período de um ano, o projecto “Santarém Cultura”.

Além de ajudar na elaboração artística dos espaços culturais municipais e na gestão cultural das freguesias, a empresa vai “coordenar os processos de candidaturas a fundos e a projectos e construir o mapeamento cultural da região”, refere a nota da autarquia.

Gestor, programador, produtor e engenheiro projectista, João Aidos tem estado ligado a vários projectos no âmbito da Rede Nacional de Teatros e cineteatros. Licenciado em Teatro, com uma especialização em estudos teatrais, foi director-geral das Artes no Ministério da Cultura e director artístico do Centro de Artes de Águeda (CAA). Coordenou projectos de recuperação de vários teatros a nível nacional, entre os quais o Teatro Virgínia.