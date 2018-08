Andrea Verdugo: a cantora que actua descalça

Antes de se juntar aos 4Folks, Andrea Verdugo já cantava por brincadeira, especialmente em karaokes, porque à frente da família e dos amigos era mais tímida e tinha vergonha. Hoje, se a timidez resiste, consegue escondê-la bem, pois enche o palco cada vez que o pisa. Fê-lo no programa de televisão The Voice Portugal, no qual chegou à semifinal, com os 4Folks no concurso de bandas EDP Live Bands, em 2015, com o grupo na final juntamente com outras seis bandas escolhidas pelo público, e fá-lo sempre que pisa qualquer palco.

Quando canta tem de estar descalça, uma espécie de superstição, porque sente que o calçado a constrange, e nunca se esquece de dar um abraço a todos os músicos antes de iniciar o espectáculo. Já foi várias vezes assediada por elementos do público - afinal faz parte da profissão ter de lidar com alguns destes episódios menos agradáveis - mas como os ignora, acabaram por não ter consequências de maior gravidade.

Do passado, quando ainda eram 4Folks, Andrea lembra com um sorriso: “Fazer música era a coisa mais fixe que fazíamos nessa altura”. Às vezes ficavam até de manhã e viam o sol nascer ao som da música que tocavam ou simplesmente a ouvir outras músicas. Foram tempos de experiências em que tocavam covers (músicas não originais, de outros músicos) e que mostravam ao público no Voltar Café, que nessa altura recebia actuações ao vivo de músicos locais e era o local onde a juventude vilafranquense se juntava. Só mais tarde passaram a compor as próprias músicas, com a entrada e influência de João Serra que veio substituir o primeiro guitarrista Filipe Faria.

