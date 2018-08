Festival de música gratuito em Manique do Intendente

Música de estilos variados, do jazz ao rock, chega à Praça dos Imperadores, em Manique do Intendente (Azambuja), sábado, 25 de Agosto, a partir das 13h00. Tal como em anos anteriores, a terceira edição do Manifestival é gratuita.

O cartaz da terceira edição apresenta Zorba (blues-rock), Os Malvados (rock), Sandy Blues Band (blues-rock/funck), MIGA (jazz), Ritchaz Cabral (cabo-verdiana) e PRASO (hip-hop/rap). O resto da noite é dos DJ Richard Beats e DJ No New News.

Neste festival de música, organizado pela Associação Manifestival, com o apoio da Câmara Municipal de Azambuja e União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, seis artistas musicais dão concertos de diversas formas de expressão musical.

Outra vertente apresentada é a gastronómica, que dá ênfase a produtos da época e da região. Serve-se porco no espeto, farinheiras do Celestino, queijo do Sr Adolfo, entre outras iguarias. No Mercadinho, os produtores vendem produtos hortícolas.

Quem quiser partir à descoberta de Manique do Intendente, pode fazê-lo durante um passeio de charrete.