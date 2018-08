Teatro, ópera e dança no Teatro Virgínia até final do ano

Concertos com Teresa Salgueiro, Viviane e Samuel Úria, a par de espectáculos de teatro, ópera de câmara e dança, vão subir ao palco do Teatro Virgínia, de Torres Novas, entre Setembro e Dezembro, anunciou a Câmara de Torres Novas.

“A qualidade dos espectáculos e o ecletismo da programação” foram dois dos pontos sublinhados à agência Lusa pela vereadora da Cultura da Câmara de Torres Novas, Elvira Sequeira (PS), representando a programação anual do Teatro Virgínia um investimento na ordem dos 170 mil euros para uma média de 10 mil espectadores por ano nos diversos espectáculos culturais.

Teresa Salgueiro abre a nova temporada com o concerto “O Horizonte e a Memória”, no dia 15 de Setembro, espectáculo onde a artista irá apresentar um breviário de canções representativas da melhor tradição musical portuguesa.

A vereadora destacou ainda, a 13 de Outubro, um concerto de Viviane, onde a vocalista dos ‘Entre Aspas’ vai “interpretar diversos êxitos de um dos maiores nomes da música francesa, Edith Piaf”. A autarca lembrou que a programação do Virgínia, que tem Rui Sena como director artístico, tem a “preocupação de ser inclusiva com o meio que a rodeia, para vários públicos, várias gerações e com as associações culturais de Torres Novas”, dando o exemplo do espectáculo “Reabilitar em Palco”, que agrega actores portadores de deficiência, ou, ainda em Setembro, a 22, a actuação da Companhia de Música Teatral “ZYG”, que vai partilhar uma experiência artística de música e dança com bebés até aos 36 meses.

A 29 de Setembro sobe ao palco a peça “Feira dell’Arte”, pelo Teatro Meridional. A ‘Companhia Dançando com a Diferença’ apresenta, no dia 27 de Outubro, o espectáculo “Doesdicon”. A 3 de Novembro, Samuel Úria sobe ao palco com o concerto “Carga de Ombro”.

O Teatro Maior de Idade apresenta o espetáculo “Ato Cultural”, no dia 10 de Novembro, a partir do texto homónimo de José Ignacio Cabrujas, autor venezuelano, e das vivências dos atores que constituem este grupo do Teatro Virgínia de Torres Novas.

A ópera de câmara “A Voz Humana”, de Francis Poulenc e Jean Cocteau, sobe ao palco a 17 de Novembro, com a soprano Lúcia Lemos e João Paulo Santos ao piano. “Portugal não é um País Pequeno”, uma produção do duo de artistas Hotel Europa, vai ao Virgínia refletir sobre a ditadura e a presença portuguesa em África, no dia 24 de Novembro.

O mês de Dezembro abre, no dia 1, com “Um Solo para a Sociedade”, a primeira peça de António Cabrita e São Castro enquanto directores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro. Ainda em Dezembro, no dia 8, Fernando Mota apresenta “MAPA: Estórias de Mundos Distantes”, um espetáculo que cruza várias linguagens e expressões, como a música, a poesia, o teatro, as artes plásticas e o vídeo.