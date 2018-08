Concerto com Pedro Barroso no Largo do Seminário

O cantor e compositor Pedro Barroso, actua a 24 de agosto, às 21h45, no palco do Largo do Seminário, e mais um concerto integrado na iniciativa “Verão In. Santarém… é um Espanto!”.



Com quase 50 anos de carreira, Pedro Barroso foi uma das vozes de abril, cantor de intervenção e defensor da liberdade.