Exposição de bustos dos Presidentes da República

A antiga cadeia de Constância, no centro histórico da vila, recebe entre 1 e 31 de Agosto uma exposição da autoria de João Reis, com uma colecção de bustos, em argila, de todos os Presidentes da República, desde 1910 até 2018.

O objectivo do autor, natural de Montalvo, freguesia do concelho de Constância, é "apresentar uma retrospectiva histórica sobre os diversos titulares do cargo de Presidente da República, desde a implantação do regime republicano, a 5 de Outubro de 1910, até ao actual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, passando pelo golpe de estado de 28 de Maio de 1926 e a revolução de 25 de Abril de 1974", segundo nota divulgada pelo município.

João Reis começou este trabalho em 2010, durante o centenário da Implantação da República, tendo finalizado o projecto em 2016, altura em que o deu a conhecer através de uma exposição no seu ateliê em Montalvo.

A exposição está aberta ao público de terça-feira a domingo, das 14h00 às 17h00, na Praça Alexandre Herculano.