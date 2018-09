Música e poesia de Camões em Constância

Há música medieval e renascentista no Jardim-horto de Camões, em Constância, para ouvir no próximo sábado, 8 de Setembro. Os TINTINNABVLVM sobem ao palco às 18h00 e prometem encher o jardim de sons e sensações, com flauta, sinos, percussão e poesia de Camões.

Os TINTINNABVLVM são um grupo de jovens músicos da Associação CICO (Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão) de Constância com quem a Associação Casa-Memória de Camões tem um protocolo de cooperação no âmbito do desenvolvimento sociocultural desta vila intimamente ligada à memória de Camões.

O espectáculo tem entrada livre.