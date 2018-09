Festival de Jazz em Santarém

O Centro Cultural Regional de Santarém organiza no dia 15 de Setembro a segunda edição do Santarém JAZZfest, dedicado à música jazz. O programa abre, pelas 16h00, com uma palestra, debate e audição no Fórum Actor Mário Viegas, com José Duarte, um especialista na matéria e autor do programa radiofónico Cinco Minutos de Jazz. À noite, há um concerto no Convento de São Francisco, a partir das 21h30, com Marta Hugon Quarteto e Quarteto Miga. Os bilhetes podem ser adquiridos na sede da União de Freguesias da Cidade de Santarém, nos estabelecimentos comerciais Emoção d’Imagens (Rua Pedro Canavarro) e Cátia Atelier de Jóias (Rua Capelo e Ivens nº 5) ou através dos contactos telefónicos 916 060 436, 917 824 574 e 919 150 717.