Decorre nos dias 22 e 23 de Setembro com actividades para pais e filhos.

Festival de artes no Palácio do Sobralinho

A Quinta Municipal do Sobralinho, em Vila Franca de Xira recebe nos dias 22 e 23 de Setembro um festival de artes dedicado aos mais novos, com espectáculos de teatro, marionetas, música, oficinas de artes visuais, astronomia, teatro e filosofia.

O festival organizado pela Inestética tem como tema "Arte e Pensamento" e aposta no cruzamento de arte, ciência e filosofia, e no contacto com a natureza que o próprio espaço oferece.

Esta edição inclui anda espectáculos do Chão de Oliva (Sintra), Ateneu Artístico Vilafranquense (Vila F. Xira), Grémio Dramático Povoense (Póvoa de Sta. Iria), Teatro do Zero (Vila F. Xira), Projecto Ruínas (Montemor-o-Novo) e Colectivo Lost Content (Lisboa) e a participação de 10 formadores nas áreas das artes visuais, filosofia, astronomia, música e teatro.

Mais informações e reservas: www.artesnopalacio.com/imagina