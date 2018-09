Festival Internacional de Teatro e Artes vai voltar a cena em Santarém

Este ano com os espectáculos a subir a palco em Alpiarça, Cartaxo Vila Nova da Barquinha e com uma vertente mais virada para o circo cómico, a 14.ª edição do FITIJ - Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude, vai decorrer de 1 a 7 de Outubro

Este ano o certame conta com um programa multifacetado, desde teatro de marionetas, palhaços, passando pela música clássica e contemporânea, dança contemporânea, arte urbana, oficinas para crianças, performances, ateliers, actuações imprevistas em vários locais (flashmobs), exposições temáticas, bem como residências artísticas. No total, serão apresentados 78 espectáculos distintos em vários locais de Santarém e também em Tremês, Alcanede, Almeirim, Fazendas de Almeirim, Casais da Amendoeira (Cartaxo), Alpiarça e Vila Nova da Barquinha. A organização, no novo formato estreado em 2015, continua a ser da associação FITIJ e da Fundação Inatel.



Mais uma vez o FITIJ vai chegar a diversos palcos, como o tradicional Teatro Sá da Bandeira, o Círculo Cultural Scalabitano, o Fórum Actor Mário Viegas, o Largo do Seminário, o Jardim das Portas do Sol, a Casa Brasil, o Hospital Distrital de Santarém, o Museu Diocesano de Santarém, o centro comercial W Shopping, a Livraria Aqui Há Gato e os Agrupamentos de Escolas Dr. Ginestal Machado e D. Afonso Henriques. Este ano há ainda actividades na Sociedade Recreativa Operária, na Praceta Cónego Dr. Manuel Nunes Formigão (São Domingos), na Casa do Campino, na Loja do Cidadão e na Escola Técnica e Profissional do Ribatejo (Tremês).



Este ano o cunho internacional do festival é garantido com a exibição de espectáculos provenientes de Espanha, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Polónia, República Checa, Letónia, Israel e Brasil. A esses somam-se vários projectos nacionais e a prata da casa também está bem representada com o Veto Teatro Oficina, bem como com concertos de músicos do Conservatório de Santarém e bailarinas do Círculo Cultural Scalabitano.



Para além disso, o programa prevê também seis actividades para crianças, cinco exposições na área da fotografia, das artes plásticas e dos adereços teatrais no Teatro Sá da Bandeira, no W Shopping, Hospital de Santarém, Associação Comercial e Empresarial de Santarém e Loja do Cidadão, cinco acções de formação em robótica, marionetas, expressão dramática, maquilhagem e caracterização e “magia na ciência” (para professores e público em geral) e o Fórum FITIJ – um espaço polivalente de encontro de grupos, para debates temáticos, tertúlias e música ao vivo.

Há ainda três intervenções de arte urbana no Jardim da Liberdade, com uma escultura de Francisco Camilo, no Teatro Sá da Bandeira, uma instalação de Diogo Cocharro e junto ao W Shopping, uma recriação livre de Pedro e Manuel Silva de Brito. No figurino do FITIJ mantêm-se também as actividades surpresa em espaços públicos, nomeadamente quatro ‘flashmobs’.



Durante a apresentação do FITIJ, que decorreu na quinta-feira, 20 de Setembro, no Piano Bar do Teatro Sá da Bandeira, Carlos Oliveira “Chona”, uma das almas do festival, destacou que a edição deste ano aposta em dez áreas de acção artística: FITIJartes (com as ruas de Santarém a receberem espectáculos internacionalmente reconhecidos); criançando; FITIJalém (espectáculos apresentados noutros municípios da região); exposições; residências artísticas (de dança contemporânea na Sociedade Recreativa Operária e teatro na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado); arte urbana; espectáculos nas escolas; formação; fórum FITIJ; flashmobs, para além dos espectáculos de teatro.