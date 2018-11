“As Cartas Que Trocamos” apresentado no W Shopping

“As Cartas Que Trocamos” é o nome do livro de Ana Simão e Rui Machado que vai ser apresentado no sábado, 24 de Novembro. A iniciativa decorre pelas 16h00, no piso 2 do W Shopping, em Santarém.

A obra conta a história de quatro pessoas em cadeira de rodas que partiram numa aventura pelas ilhas dos Açores a locais completamente inacessíveis. Uma viagem só possível como apoio das autarquias locais e de organizações de economia local.

Ana Simão é natural de Santarém e é licenciada em Gestão de Recursos Humanos, com uma pós-graduação em Gestão de Projectos em parceria pelo ISCTE. É portadora de Osteogénese Imperfeita (OI), vulgarmente conhecida como a doença dos ossos de vidro ou de cristal e encontra-se aposentada por invalidez após um grave acidente. Editou, em 2014, o seu primeiro livro “A Menina dos Ossos de Vidro”. Seguiu-se “Naquela Ilha” em 2016, tendo sido reeditado em 2017 com o título “A Ilha”.