“José Manuel Neto Trio” e Custódio Castelo encerram Festival Guitarra D’Alma

O grupo de guitarras “José Manuel Neto Trio” é o próximo a subir a palco, esta sexta-feira, 23 de Novembro, pelas 21h30, no Cine-Teatro de Almeirim. Um espectáculo inserido na quinta edição do Festival Guitarra D’Alma, organizado pela Câmara de Almeirim.



No sábado, dia 24, é a vez do guitarrista de Almeirim, Custódio Castelo, fazer as honras da casa e encerrar o festival. O músico que foi o mentor do Festival, vai apresentar temas dos seus três álbuns sob o título “Triologia”. O espectáculo decorre pelas 21h30, no Cine-Teatro de Almeirim.