Iniciativa decorre no fim de semana nessa aldeia do concelho de Abrantes.

Mouriscas organiza Festival do Azeite e do Figo

O Festival do Azeite e do Figo vai decorrer em Mouriscas, Abrantes, nos dias 24 e 25 de Novembro, tendo por objedtivo promover e debater as culturas do figo e da azeitona na região.

Com visitas técnicas e provas de produtos locais durante todo o fim de semana, o evento vai decorrer na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, situada na localidade de Mouriscas, e inclui uma mostra de produtores locais que irão expor produtos como o figo, licores, mel e doçaria, entre outros.

Vários momentos de animação e uma caminhada pela freguesia de Mouriscas com visita à oliveira do Mouchão, a mais antiga do País, são outras propostas que constam do programa do evento, promovido pela Associação de Melhoramentos de Mouriscas.