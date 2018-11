Cartaxo recebe psiquiatra Daniel Sampaio

Daniel Sampaio será o orador da conferência "Pais e Adolescentes no Tempo da Internet", que vai decorrer no Centro Cultural do Cartaxo, no dia 28 de Novembro.

O psiquiatra e terapeuta familiar, Daniel Sampaio será o orador da conferência "Pais e Adolescentes no Tempo da Internet", que vai decorrer no Centro Cultural do Cartaxo, no dia 28 de Novembro.

Para além do reconhecido psiquiatra, outros oradores terão espaço para debater temas como “Os Mimos", sob orientação da professora Ana Guimarães (Nucha), do Curso Profissional de Animação Sociocultural da Escola Secundária do Cartaxo. Às 15 horas terá lugar a sessão de abertura, pelo Diretor do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, Jorge Tavares. A intervenção de Daniel Sampaio está agendada para as 15h15, sendo a sessão de debate às 15h45, com moderação de Cláudia Martins Cabido, psiquiatra da Infância e da Adolescência. Pelas 16h30 será altura para a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro. A sessão de autógrafos do livro Do Telemóvel para o Mundo, de Daniel Sampaio encerra a conferência.

A participação na conferência é gratuita, mas a inscrição prévia é obrigatória. Para garantir o seu lugar, deverá enviar email para ensino@cm-cartaxo.pt ou seccartaxo@mail.telepac.pt até ao dia 26 de Novembro.