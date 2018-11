Atlético Recreativo Espinheirense organiza noite de fados

O Atlético Recreativo Espinheirense, do concelho de Alcanena, organiza no sábado, 1 de Dezembro, uma noite de fados. O evento começa pelas 21h00 e decorre no salão nobre do clube. Actuam as fadistas Cristina Madeira e Joana Cota, acompanhados pelos músicos Pedro Ricardo Marques (guitarra portuguesa) e Lelo Nogueira (guitarra clássica). A iniciativa conta ainda com fadistas amadores.

O jantar conta com caldo verde, pão e broa de milho, azeitonas, queijo, pica-pau, arroz doce, café e coscorões. A entrada tem um valor de 15 euros e as inscrições devem ser efectuadas através de um dos números de telefone 912 724 418/ 938 407 461/ 962 862 857. A iniciativa tem o apoio da Câmara de Alcanena.