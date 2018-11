Mação assinala quadra natalícia com diversas actividades

A vila de Mação vai assinalar a quadra natalícia com um conjunto de actividades de animação e de promoção do comércio local.

A vila de Mação vai assinalar a quadra natalícia com um conjunto de actividades de animação e de promoção do comércio local. De 9 de Dezembro a 7 de Janeiro vão decorrer os já habituais concurso de presépios em espaço público e concurso de montras de Natal, com prémios para as melhores decorações.

De 1 a 29 de Dezembro, a Câmara Municipal de Mação disponibiliza a Galeria do Centro Cultural para os artesãos do concelho divulgarem e venderem os seus produtos, na Expo-Venda de Natal. A quadra festiva é também assinalada na Biblioteca Municipal de Mação com a Feira do Livro de Natal, de 12 a 31 de Dezembro.