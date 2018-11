Cruzeiro de dança Jazzy: de Lisboa a Miami e Caraíbas

A Jazzy, escola de dança com instalações em Santos e na Estefânia, em Lisboa, organizou com a Agência Abreu um cruzeiro de dança para alguns dos alunos e amigos da escola.

A viagem realizou-se de 15 a 22 de Novembro e foi um sucesso. Meia centena de participantes, entre alunos mais jovens e menos jovens, aceitaram o desafio e dançaram durante sete dias nos lugares mais improváveis de um navio da Royal Caribbean, na praia, no hotel, no aeroporto, no meio das ruas mas também nos palcos mais tradicionais que foram surgindo pelo caminho.

Para quem acha que a possibilidade de dançar num navio com uma população de mais de quatro mil pessoas não passa de um sonho, acorde para a realidade: três professores da Jazzy e meia centena de alunos resolveram gozar oito dias de férias no mar do Caribe ao mesmo tempo que aproveitaram para viverem uma experiência única de dançarem num navio com as condições de uma grande cidade ambulante com diversão para todas as horas e todos os gostos.

O grande mérito da organização foi a mobilização de todos os participantes sem nunca lhes exigirem a presença, quando resolviam fazer gazeta, nos vários workshops que se realizaram ao longo dos dias de navegação.

Apesar do cruzeiro ter um programa de animação cinco estrelas, os ensaios dos alunos da Jazzy, e as suas intervenções nos palcos onde se praticava a dança social, bem cedo começaram a passar nos monitores do navio, evidenciando a presença do grupo e a animação que proporcionavam.

Alguém vai acreditar que a viajar num navio, em mar alto, sobra pouco tempo para dormir e descansar? Ninguém acredita até viver a experiência. É muito SPA, muita piscina, muita espreguiçadeira ao sol, muitos jacuzzis, muitos espaços para praticar desporto e muita, e boa comida por onde quer que nos percamos no tempo e nos espaços do navio (neste caso também muito espírito de grupo para a realização de duas ou três horas diárias de aulas de dança, que não incluíam os momentos de diversão, nos vários palcos do navio, mais as horas nocturnas, depois da meia noite, a abanar o capacete na discoteca do último andar da cidade ambulante).

O Nuno, o Guima e a Ana, professores de dança da Jazzy, foram os obreiros do êxito da viagem, logo a seguir à Patrícia, a responsável da agência Abreu, que acompanhou o grupo e foi a maestra de toda a equipa, em viagem ou nas paragens na Jamaica e no Haiti, assim como em terra na cidade de Miami. O Guima respira música em todos os movimentos do corpo; e o Nuno está sempre a pensar, mesmo quando dança e faz dançar, na forma de fazer da Jazzy a melhor escola de dança do mundo depois de ser a larga distância a melhor escola de Lisboa.

Todos eles levaram o grupo a dançar, de Miami até às praias do Caribe, quase literalmente, e só faltou dançar dentro de água já que nas praias do Haiti e da Jamaica o grupo divertiu-se no mar a mergulhar mas não deixou de mostrar as suas credenciais na areia, arrastando alguns locais e turistas contagiados pela música e pela animação do grupo.

CONHECER PESSOAS

Ao longo dos oito dias da viagem conhecemos pessoas extraordinárias que nos proporcionaram segurança e felicidade durante todos os trajectos.

Em primeiro lugar o Vicente, um brasileiro a trabalhar em turismo em Miami há mais de meio século. Não tivemos oportunidade de ouvir as suas melhores histórias, mas ficamos a conhecer um excelente profissional que, certamente, a breve prazo, vai servir para que alguns de nós voltem aos locais do “crime” e reencontrem o homem que diz que, com facilidade, sabe onde é que o nosso Ronaldo ( jogador da bola) tem a sua casa em Miami, para o caso de alguns de nós insistirem que é impossível ele não ter a sua moradia na cidade de todos os milionários.

A AIR EUROPA E O NOVO BOEING 787

Voamos para lá e para cá num Boeing 787 da Air Europa que é talvez o melhor avião do mundo a preços baratos por causa dos espaços entre bancos. Não é coisa parecida com a classe executiva de uma qualquer companhia, mas se compararmos com alguns aviões da TAP mais parece . Os profissionais da companhia Air Europa é que usam cara número três e estão sempre a correr para despachar trabalho, já que são bem poucos para tanta gente. Mas quem comer em casa, ou no aeroporto, e não for à procura de acepipes no avião é a opção certa para viajar para longas distâncias.

A PATRÍCIA SILVA DA AGÊNCIA ABREU

O autor destas linhas não tem participação accionista na agência Abreu, por isso está à vontade para elogiar o trabalho da Patrícia, profissional da Agência que acompanhou o grupo e que teve um trabalho acima de bom com distinção. Merece todos os elogios do grupo, sem excepção, pelo que procuramos saber junto da grande maioria dos participantes. Se a Abreu tiver muitas Patrícias, certamente que vai continuar a ser, por muitos anos, em Portugal e no mundo, a empresa portuguesa de turismo mais antiga e mais conceituada num mercado em expansão mas cada vez com mais concorrência. O grupo deve-lhe uma boa parte da consagração da viagem já que a grande maioria, onde nos incluímos, não leram sequer as informações importantes relativas à segurança, quanto mais todas as outras tão necessárias como não usar o telemóvel sem ser em modo de wi-fi já que as taxas, principalmente no navio, podem destruir em meia dúzia de dias o orçamento anual de uma família remediada.

O CHEFE ORLANDO

No Navio da Royal Caribbean conhecemos e convivemos na última noite da viagem com um dos chefes do navio, Orlando Rosa, um português de Carnaxide, que só não nos pagou o jantar porque já estava pago antecipadamente. Mesmo assim fez-nos uma surpresa, para além de nos fazer sentir em casa com a sua presença e com a mobilização dos seus colaboradores para que nada nos faltasse ou fosse negado. Com ele por perto é possível beber vinho do Ribatejo a navegar nos mares do Caribe, ou comer um bacalhau com batatas de azeite e vinagre. É preciso é combinar com algum tempo de antecedência.

O CUBANO QUE TRABALHA QUE NEM UM ANIMAL

Dos vários condutores de autocarro que nos transportarem por Miami, o cubano José foi o que transmitiu mais simpatia na conversa com o autor destas linhas. Foi a “salto” de Havana para Miami, considerava-se um exilado politico, e diz que mesmo passados 30 anos continua a trabalhar que nem um animal. Mas gosta do que faz. Só tem pena que as malas dos viajantes ainda pesem tanto como antigamente. Não quer ser rico; basta-lhe ganhar para comer e sustentar a família. Sobre Cuba diz que nunca mais lá voltou nem quer voltar enquanto o país for governado pela família Castro.

VIAJAR PARA MIAMI E FALAR ESPANHOL

Quem acha que não pode viajar para Miami por causa da língua fica a saber que num dos centros comerciais mais visitados da cidade, uma babilónia das compras, quase todos os empregados das lojas falam espanhol com os seus clientes antes de falarem inglês. A América do Norte é o centro de emprego da América do Sul a começar nos cubanos e a acabar nos brasileiros.

O PAPEL DAS MULHERES NO FUTURO DOS HOMENS

As mulheres estiveram em maioria no grupo e foram as grandes animadoras nos vários palcos onde a Jazzy deixou boa impressão. Deve-se a elas também uma parte importante do êxito da viagem e dos objectivos da organização. Curiosamente, até na mesa, às refeições, as mulheres bebiam vinho e os homens emborcavam copos de coca cola e sumos.