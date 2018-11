AML realiza workshop sobre adaptação às alterações climáticas no Sobralinho

A Área Metropolitana de Lisboa (AML), em articulação com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, realiza na quinta-feira, 29 de Novembro, um Workshop dirigido aos agentes estratégicos locais, que se insere no Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC-AML). A iniciativa decorre entre as 14h00 e as 18h00, no Palácio do Sobralinho.



O PMAAC-AML tem por objectivo contribuir para a capacitação técnica neste domínio, para que cada um dos 18 municípios que integram a AML possam, de forma sustentada e progressiva, vir a desenvolver as suas estratégias e planos municipais de adaptação às alterações climáticas.