Os novos desafios da Economia Circular e da Indústria 4.0 para as empresas

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, convidou as empresas da região de Ourém a conhecer o trabalho da associação em torno da promoção da economia circular e da indústria 4.0. Na sessão, a associação empresarial apresentou o seu trabalho em torno de dois projectos financiados pelos fundos europeus - o Lezíria + Sustentável, para a Economia Circular, e o Get Innovation, para a promoção da Indústria 4.0 - apoiados pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.

"Os recursos são limitados e isso exige medidas, alterações profundas à forma como funcionam as empresas, a sociedade e a economia". Foi esta a premissa utilizada para a apresentação do trabalho de promoção da Economia Circular que a NERSANT tem desenvolvido através do Lezíria + Sustentável, dinamizado em parceria com CIMLT - Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A realização de casos de sucesso que combinam boas práticas regionais, nacionais e internacionais, em especial para os sectores do agroalimentar, metalomecânica, transportes e logística e ambiente e resíduos, foi um dos trabalhos realizados pela associação, onde é possível perceber que as boas práticas de sustentabilidade, circularidade e rentabilidade influenciam positivamente os resultados económicos das empresas.

Após a apresentação de diversos exemplos de empresas que já estão a apostar nestes princípios, a NERSANT deu ainda a conhecer às empresas presentes uma ferramenta realizada ao abrigo do Lezíria + Sustentável. Trata-se de uma ferramenta de diagnóstico para que as empresas possam conhecer o grau de sustentabilidade em que se encontram e, a partir daí, definir o seu plano de sustentabilidade.

A ferramenta, explicou a NERSANT aos presentes, demora cerca de 15 a 20 minutos a responder, e é indicada para os macro-setores Agroalimentar, Metalomecânica, Transportes e Logística e Ambiente e Resíduos. Trata-se ainda de uma ferramenta de utilização gratuita e que está disponível em leziria-sustentavel.nersant.pt.

No âmbito da Indústria 4.0, e através do Get Innovation, a NERSANT explicou que este projeto, dinamizado em copromoção com o IPSantarém - Instituto Politécnico de Santarém, tem como objectivo preparar as empresas para a nova revolução industrial, nomeadamente através da introdução, no léxico das empresas da actualidade, de termos como Robótica e Logística Digital, IoT (Internet of Things) Segurança de Dados, Supply Chain 4.0., Big Data, e Cloud, apresentam-se como vocábulos integrantes da Indústria 4.0.

De referir que esta sessão foi realizada pela NERSANT em parceria com o Município de Ourém. A acolher as cerca de 30 empresas presentes estiveram o presidente do Núcleo NERSANT de Ourém, Helder Miguel, e ainda o vice-presidente do município, Natálio Reis.