Biblioteca de Salvaterra de Magos recebe Feira do Livro de Natal

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos acolhe de 1 de Dezembro a 4 de Janeiro de 2019 a Feira do Livro de Natal. Além de livros para todos os gostos, a iniciativa conta com apresentações de livros, sessões de contos infantis, actividades para o público escolar e yoga.

No sábado, 1 de Dezembro, Rita Moriés dinamiza “Leitura com Mimos” para bebés dos 6 aos 18 meses (10h30) e bebés dos 18 aos 36 meses (11h30). No dia 3, o escritor José António Franco protagoniza sessões de conversa e animação com alunos do 1.º ano das escolas básicas do concelho, a partir das 10h15, na Biblioteca Municipal.

No dia 4, pelas 16h00, está marcada a apresentação do livro “Camarate e Carnaxide: os factos revelados”, de Paulo Franco, Jorge Gonçalves e Samuel Teixeira. A 5 de Dezembro, pelas 14h30, como forma de assinalar o Dia Internacional do Voluntariado, Thereza Ameal e Pedro Rocha e Mello dão a conhecer o livro “Os meus irmãos refugiados”, o qual conta com introdução de António Guterres e prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Espíritos da natureza” é o nome do livro de Rita Goldrajch que vai ser apresentado no dia 8, pelas 10h30, seguindo-se um workshop de yoga para crianças e adultos. O escritor e ilustrador Nuno Caravela, autor da colecção juvenil “O Bando das Cavernas”, também vai estar na Biblioteca Municipal, no dia 10, para sessões com os alunos do .3º ano das escolas básicas do concelho.

Já a 16 de Dezembro, pelas 15h30, o contador de histórias Bruno Batista apresenta “Contos de Natal” e, uma hora mais tarde, a escritora Maria João Lopo de Carvalho dá a conhecer o seu mais recente romance histórico “O fado da severa”. Paralelamente à Feira do Livro de Natal decorre uma exposição e venda de artesanato das Instituições Particulares de Segurança Social do concelho.