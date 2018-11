Certame de Artesanato no Sobralinho

O tradicional Certame de Artesanato organizado pela União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS) realiza-se nos dias 1 e 2 de Dezembro, no pavilhão desta colectividade.

O evento conta com a participação de 18 artesãos e está aberto ao público entre as 14h00 e as 22h00.

Animação também não vai faltar com as actuações do Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo e o Grupo Etnográfico Danças e Cantares de Alverca do Ribatejo, no sábado. No domingo sobem ao palco o Coro e Orquestra da Casa do Povo de Arcena e o Rancho Folclórico do Centro Cultural do Bom Sucesso.