Mário Tropa apresenta livro “Mação na 1ª Grande Guerra”

“Mação na 1ª Grande Guerra”, com edição da Câmara Municipal de Mação, é apresentado pelas 21h00 no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, na “tertúlia” criada pelo próprio autor, Mário Tropa, em 2014.

O “À Conversa com...” acontece por norma na última sexta-feira de cada mês e é um espaço de convívio, uma espécie de “rede social” não virtual onde há partilha e debate de ideias e saberes.

No prefácio da obra, Vasco Estrela, presidente do município refere que “ajudará a perpetuar a história do concelho e das gentes (…) e permite deixar um legado aos vindouros, daquilo que foi, daquilo que é este concelho, do seu património, da sua história, do seu potencial”.

Entre 1914 e 1918 partiram para a Grande Guerra mais de 100 000 soldados, 225 eram de Mação. Esta e outras memórias serão avivadas, contadas e perpetuadas, tanto no encontro de conversa, como no livro, para que a história não as esqueça.