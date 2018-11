Noite de Fados Solidária em Santarém

O Convento de São Francisco, em Santarém, vai ser palco, na sexta-feira, 30 de Novembro, de uma Noite de Fados Solidária, que visa a angariação de fundos para o projecto “Juntos pela APPACDM Santarém e pela Associação Salvador”.

O espectáculo contará com as participações dos fadistas Casimira Alves, Diogo Carapinha e Inês Linares, acompanhados por Bruno Mira, na guitarra portuguesa, Pedro Pinhal, na viola de fado, e Fernando Maia, na viola baixo, esperando as duas instituições esgotar a sala de 300 lugares.

A iniciativa insere-se no conjunto de actividades que a Associação de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém vai desenvolver, até Fevereiro, com a Associação Salvador, para angariar fundos destinados a aumentar a capacidade de internamento e responder à procura das famílias dos seus utentes.