Recolha de sangue em Vaqueiros

A iniciativa decorre na Casa de Convívio local, entre as 9h00 e as 13h00.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes organiza no sábado, 1 de Dezembro, uma campanha de recolha de sangue na aldeia de Vaqueiros, no concelho de Santarém. A iniciativa decorre na Casa de Convívio local, entre as 9h00 e as 13h00.