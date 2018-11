Cartaxo celebra Natal com muitas actividades

O município do Cartaxo vai assinalar esta época natalícia com várias iniciativas para miúdos e graúdos. A primeira actividade é a chegada do Pai Natal este sábado, pelas 10h00, ao espaço dedicado à época de Natal, na Praça 15 de Dezembro, no centro da cidade. O Pai Natal vai estar ainda no local nos dias 8, 15, 22, 23 e no dia 24, sempre no horário entre as 10h00 e as 17h00.

No dia 10 de Dezembro, decorre um Desfile da Paz. O desfile tem início marcado para as 10h00, no Largo do Valverde, onde os participantes iniciam o seu percurso até à Praça 15 de Dezembro, junto aos paços do concelho.

No dia 11, pelas 10h30, há uma aula “Fitness de Natal”, no Pavilhão Desportivo do INATEL. Segue-se, pelas 11h00 e 14h00, a representação da peça de teatro “Quando Não Havia Natal”, no Centro Cultural do Cartaxo. “Um Conto de Natal” é a peça de teatro infantil, protagonizado pela Área de Serviço, que sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo pelas 16h00.

Durante a época natalícia, decorre ainda um Mercado de Natal com artesanato e animação, no mercado municipal, uma Feira do Livro Usado, na Biblioteca Municipal do Cartaxo, e, nos dias 15 e 16 de Dezembro, uma Ecofeira de Natal, no mercado municipal. Há ainda modelagem de balões, pinturas faciais, um carrossel infantil, um globo de neve gigante, uma máquina de neve, insufláveis e passeios de charrete.