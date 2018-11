Liv'reira decorre de Sexta a Domingo na Casa do Povo da Ereira

A iniciativa Liv’reira decorre na Ereira, freguesia do concelho do Cartaxo, a partir de amanhã, Sexta-feira, 30 de Novembro, até Domingo. Trata-se de uma feira onde o livro está no centro de todo o evento, embora em moldes diferentes das tradicionais feiras do livro, uma vez que tem programadas actividades como provas de vinhos comentadas, música, folclore, uma demonstração culinária e uma mesa redonda sobre imprensa regional e os desafios da era digital. As receitas obtidas revertem para o restauro do Coro Alto da Igreja Matriz da localidade.

A iniciativa, de entrada gratuita, dispõe de livros de várias editoras. Ao longo dos três dias irá ter lugar a apresentação dos livros de Isabel Ricardo, Ana Martins, Ana Carina Azevedo e Maria Manuel Simão.

No Sábado, dia 1, a escritora Isabel Ricardo estará presente para apresentar os mais de 30 títulos publicados. As histórias de “Os aventureiros” vão encher de magia a Casa do Povo da Ereira. Também no sábado, Ana Carina Azevedo e Maria Manuel Simão apresentam o livro "Nas Trincheiras da Flandres: Os Cartaxenses do Corpo Expedicionário Português (1917-1919)”.

No domingo, dia 2 de Dezembro, as crianças podem ficar a conhecer o “Nicolau no Telhado”, pela mão da sua criadora e locutora da Rádio Comercial, Ana Delgado Martins.

O debate "Imprensa Regional e os desafios na Era Digital" realiza-se no Sábado, a partir das cinco da tarde. Participam Fátima Rebelo (Jornal de Cá), Joana Emídio (O MIRANTE), João Nuno Pepino (Rede Regional) e Miguel Rodrigues (Valor Local).

A Liv'reira encerra, na sexta e sábado à uma da manhã e no domingo às dez da noite. A abertura é às cinco da tarde na sexta-feira e Ás dez da manhã nos restantes dias.