Primeiro Mercado de Natal Ribatejo Interior em Constância no próximo fim de semana

O primeiro Mercado de Natal Ribatejo Interior realiza-se na zona ribeirinha de Constância, nos dias 1 e 2 de Dezembro (Sábado e Domingo). O certame irá começar pelas 10h30, de sábado, com a abertura das bancas de comercialização dos produtos locais. Às 11h, será inaugurada a exposição de trabalhos com materiais reciclados pelo Centro Histórico. Um pouco depois, no Posto de Turismo, irá iniciar uma exposição de presépios, anjinhos, coroas, arranjos d'época, quadros, pinturas em materiais diversos, entre outras peças natalícias.

Nessa tarde, em que se assinala a Restauração da Independência de Portugal, será dinamizada uma oficina de doçaria para pais e filhos, pela produtora de mel Quinta Vale da Murta, sobre bolinhos de Natal. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no site da TAGUS (www.tagus-ri.pt). No domingo, o “Pai Natal e os Enfeites Animados” irão invadir o mercado com músicas com desta quadra.

Para além de Constância, realizam-se mais dois Mercados de Natal Ribatejo Interior. O de Abrantes é na Praça Barão da Batalha, nos dias 8 e 9 de Dezembro e durante os dois dias, a Academia de Músicos de Abrantes percorrerá as ruas do Centro Histórico durante as manhãs e haverá animação para os mais pequenos com músicas, duendes e pequenas surpresas pela Academia Criativa Bi-Dom, durante as tardes e o Mercado do Sardoal, no fim-de-semana de 15 e 16 de Dezembro.

No Sardoal haverá, no Sábado, uma oficina de costura orientada por Mafalda Pires, que irá ensinar os inscritos a fazer enfeites de Natal em tecido e a manhã de domingo será abrilhantada com músicas cantadas pelos GETAS.

Os Mercados de Natal do Ribatejo Interior têm como horário de funcionamento aos Sábados, das 10h30 às 19h00, e aos Domingos, das 10h30 às 17h. Surgem na sequência da estratégia da TAGUS de promoção e valorização dos produtos e do artesanato do Ribatejo Interior, inserida no âmbito do DLBC Rural, e co-financiada pelos FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, através do Portugal 2020.