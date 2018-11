Sardoal recebe Coro do BPI

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, recebe este domingo, dia 2 de Dezembro, o Coro do Banco Português de Investimentos (BPI). O Coro do Grupo Desportivo e Cultural do BPI é composto por cerca de 30 elementos e é reconhecido como um dos melhores coros bancários portugueses, não só pela qualidade do seu reportório, mas também pela interpretação do mesmo. O espectáculo está marcado para as 16 horas, a entrada é gratuita, mas sujeita ao levantamento de bilhete.