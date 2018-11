Tomar Natal com pista de gelo, estátuas vidas e muita animação

Uma pista de gelo sintético na Praça da República, entre os dias 1 e 8 de Dezembro, vai ser a grande atracção do Tomar Natal, programa de animação e de promoção do comércio local que se prolonga até dia 23 em vários pontos da cidade.

A abertura das festividades está marcada para 1 de Dezembro, às 10h00, com uma arruada pela Banda da Nabantina. A pista estará aberta no dia 1, entre as 10h00 e as 20h00 e no dia 2, entre as 10h00 e as 21h30. De 3 a 7 é possível utilizá-la entre as 18h00 e as 21h30 e no dia 8 entre as 10h00 e as 16h30. A utilização tem um custo de 3 euros por cada 20 minutos.

Também no sábado, 1 de Dezembro, a Corredoura recebe o Mercado da Estrelinha, entre as 10h00 e as 20h00. Às 11h30 abre, na Casa Vieira Guimarães, a árvore solidária “Juntos pelos Nossos”, onde ficará até 7 de Janeiro. Por volta das 15h00 o Pai Natal chega de charrete às ruas da cidade, fazendo o percurso desde a Praceta Raul Lopes até à Praça da República.

Na sexta-feira, dia 7, há Festa dos Afectos, na Biblioteca Municipal, às 14h30, e, entre as 20h00 e as 24h00, faz-se a inauguração do Presépio com estátuas vivas na Rua Amorim Rosa e Alameda Um de Março.

No sábado, dia 8, a animação começa na Corredoura às 11h00 com estátuas vivas “Rainha de Gelo” e “Ebenezer Scrooge” e continua tarde dentro com a actuação dos Ranchos Folclóricos S. Miguel de Carregueiros e "As Lavadeiras" de Asseiceira. Na Praça da República estará patente uma Mostra de Natal com a participação de associações do concelho e como insufláveis, até às 18h00.

Entre 8 e 23 de Dezembro o edifício da Moagem,no Complexo Cultural da Levada, recebe o Mercado do Livro, diariamente entre as 10h00 e as 20h00.

A animação repete-se durante os sábados de Dezembro com espectáculos variados para miúdos e graúdos. Nos sábados 1, 8, 15 e 22 haverá serviço gratuito de babysitting (3 aos 10 anos) das 10h00 às 13h00 no Complexo Cultural da Levada onde estará também patente uma exposição de construções em Lego.

Para facilitar o acesso às actividades e às compras na cidade de Tomar, foi aprovada, na última reunião do executivo, a utilização gratuita do estacionamento no Parque Municipal da cidade, mediante a entrega de um talão comprovativo de compras superiores a 10 euros (excepto bens de cafetaria e restaurantes). A gratuitidade é válida aos sábados e domingos, das 9h00 às 20h00 até dia 6 de Janeiro.