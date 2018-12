Artesãos de Constância exibem peças natalícias

O Posto de Turismo de Constância volta a receber, de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro, uma exposição/venda de peças natalícias. As peças foram confeccionadas por diversos artesãos e amantes das artes decorativas do concelho, que usaram diversos materiais que deram origem a presépios, anjos, pais natal, coroas, doces, quadros, entre outros objectos alusivos à quadra natalícia.

Com esta iniciativa, o município pretende promover os produtos locais feitos pelas gentes do concelho. Durante o mês de Dezembro Constância vai ainda ter outras actividades paralelas a decorrer, como o Mercado de Natal, este sábado e domingo, 1 e 2 de Dezembro, a exposição Natal Reciclado e ainda o atelier Presépio Tradicional, que terá lugar no dia 15 de Dezembro, no jardim do Museu dos Rios e das Artes Marítimas.