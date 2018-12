Corrida de São Silvestre de Torres Novas com inscrições abertas

A Corrida de São Silvestre de Torres Novas vai realizar-se no dia 29 de Dezembro. Quem estiver interessado em participar pode inscrever-se até dia 14 de Dezembro através da internet, em www.cm-torresnovas.pt, salvo se o limite das mil inscrições for atingido até lá.O programa inclui corrida, caminhada e prova jovem.

A prova jovem é gratuita mas de inscrição obrigatória dentro do prazo estipulado. A inscrição na Corrida de São Silvestre de Torres Novas custa de 5 euros e para participar na caminhada paga-se 4 euros. Na Corrida principal há prémios monetários para os primeiros cinco classificados colectivos (entre os 50 e os 150 euros) e para os cinco primeiros classificados individuais (entre os 20 e os 100 euros).

As corridas começam pelas 17h00 com as provas para os escalões jovens. A caminhada de 5km tem início marcado para as 18h20 e a prova de 10km, destinada a juniores, seniores e veteranos, tem tiro de partida pelas 18h45.

A iniciativa é organizada pelo Município de Torres Novas, com o apoio do Clube de Natação de Torres Novas, Núcleo do Sporting em Torres Novas e União Desportiva e Recreativa da Zona Alta.