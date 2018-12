Concerto extra de Pedro Abrunhosa a 11 de Janeiro no Teatro Virgínia em Torres Novas

A câmara de Torres Novas contratou um segundo espectáculo da tournée "Espiritual" de Pedro Abrunhosa para o dia 11 de Janeiro. A notícia foi confirmada a O MIRANTE pelo Presidente daquela autarquia e surge depois de os bilhetes para o concerto de dia 12 no Teatro Virgínia, terem esgotado poucos dias após terem sido postos à venda a 21 de Novembro. Os bilhetes, ao preço de 15 euros, devem ser postos à venda em breve.

O álbum "Espiritual" de Pedro Abrunhosa foi posto à venda no último dia de Novembro e está a ter uma boa receptividade. Para além da segunda data de Torres Novas, o espectáculo de Leiria, a 14 de Dezembro, também esgotou, bem como a data extra contratada para aquela cidade (13 de Dezembro).

Em Torres Novas o primeiro concerto de Abrunhosa teve a particularidade de esgotar em quatro dias apesar de só ter sido publicitado na página do Facebook do Teatro Virgínia e no site da câmara municipal.

Sobre o álbum Espiritual cuja primeira música divulgada foi "Amor em Tempo de Muros" que é cantada em dueto com a mexicana Lila Downs, o músico escreveu: "Durante os últimos dois anos escrevi e compus mais de trinta canções das quais apenas quinze integram o meu oitavo disco de originais, Espiritual. Foram dois anos de intensas, e quase diárias, gravações com os Comité Caviar. No BoomStudios, sob a supervisão imaculada de João Bessa. É um conjunto de Canções que, como todas, só ganharão vida plena no palco quando tocadas diante da cumplicidade do público.".

Outros espectáculos já agendados para o Teatro Virgínia

A peça de teatro "Mapa Estórias de Mundos Distantes" a 8 de Dezembro, um concerto de comemoração dos 20 anos da banda Além-Mar de Nuno Barroso, dia 15 de Dezembro e o concerto "Informal" de Paulo de Carvalho com o pianista cubano Victor Zamora, a 9 de Fevereiro, são outros espectáculos anunciados para o Teatro Virgínia e com bilhetes já à venda.