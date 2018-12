Sociedade Filarmónica Gualdim Pais promove Gala Solidária

Espectáculo vai decorrer no dia 7 de Dezembro, no Auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim do Politécnico de Tomar.

A Sociedade Filarmónica Gualdim Pais (SFGP), de Tomar, está a organizar uma Gala Solidária que visa a angariação de fundos para ajudar a suprimir as dificuldades de tesouraria com que a colectividade se debate. O espectáculo vai decorrer no dia 7 de Dezembro, sexta-feira, no Auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar (IPT), pelas 21h00.

Nesta primeira edição, pelo palco vão passar momentos de dança e música, entregues à prata da casa, nomeadamente, a actuação da Banda Filarmónica, bem como a Banda e o Coro da Escola de Música da SFGP.

Para além do cariz solidário deste evento, a organização pretende ainda mostrar à comunidade e aos parceiros, que a SFGP é uma "aposta de qualidade", refere o presidente da direcção, Alexandre Antunes. "Queremos dar a conhecer a qualidade de parte das actividades desenvolvidas pela colectividade e aproximar a comunidade à colectividade", destacou ainda.

Os bilhetes para este espectáculo cultural podem ser adquiridos na sede da Sociedade ou no IPT.