Turma da D. João II e Associação de Pais organiza espectáculo solidário "Olha por ti e pelos outros"

Os alunos da turma do 9º B da Escola D. João II, com o apoio da Associação de Pais, estão a organizar o espectáculo solidário "Olha por ti e pelos outros”, que vai ter lugar no dia 7 de Dezembro, às 18h30, no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém. O evento surge no âmbito da campanha de solidariedade “Vamos ajudar o João”.

As pulseiras de entrada, que incluem uma bebida e uma bifana, têm um custo de 3 "JM" para estudantes e 5 "JM" para adultos, podem ser adquiridas no local do espectáculo. O João é um jovem de 16 anos a quem, recentemente, foi diagnosticado um osteossarcoma no fémur esquerdo. Dadas as limitações dos tratamentos praticados em Portugal, a solução foi recorrer a uma clínica estrangeira.

Neste momento, o prognóstico é bastante favorável à cura total do João. Contudo, os custos dos tratamentos superam em muito as capacidades financeiras da família, pelo que as turmas do 9º B da Escola D. João II, com o apoio da Associação de Pais, estão a levar a cabo este evento para angariar fundos que possam ajudar o João e a sua família”. Quem puder contribuir para ajudar o João, pode fazer o seu donativo para a seguinte conta: IBAN: PT50 0010 0000 5632 430000126.