Aqui Há Natal regressa à Praça do Peixe em Torres Novas

O evento decorre na Praça do Peixe e alia as componentes de animação cultural, solidariedade social, lazer e comércio, promovendo o artesanato, oficinas, animação e a doçaria. Com o objectivo de dinamizar o centro histórico da cidade, nesta época natalícia, e atrair mais visitantes, a autarquia preparou várias actividades e animação. No sábado, 8 de Dezembro, há oficinas de sabonetes, de reciclagem e de construção de brinquedos, às 14h30, 15h00 e 16h30, respectivamente. A animação tem início às 11h00 com o espectáculo itinerante pelas ruas do centro histórico “Trenó da Reciclagem”, logo seguido pelo “Banda às Riscas”. Pelas 15h30 há “Marionetas de Circo”, seguido dos espectáculos “Dom Azevinho” e “Panda”.

No domingo, dia 9, as actividades têm início às 14h30, com a oficina “Vem Brincar e Aprende a Reciclar”. Mimi e Rogério – Uma Surpresa para o Pai Natal é o espectáculo para ver às 15h00, logo seguido pelo “Toque de Caixa”, às 16h30, pelo “Falta meia hora para o Natal”, às 17h00, e pelo espectáculo de dança da Escola de Dança Rita Assis, às 18h00.

Sábado, dia 15, a Sociedade Velha Filarmónica Riachense Christmas andará pelas ruas do centro histórico, a partir das 11h00, e por volta das 15h00. Há oficinas “A hora do Conto” e “Brincar com os Sons”, às 14h30 e às 15h30, respectivamente. Pelas 16h30 há dança com o espectáculo “Corpo de Dança”, seguido de “A Cozinha Super Sónica”.

No último dia de actividades, domingo, 16, a animação começa pelas 14h00 com a oficina “Centro de Saúde dos Pequeninos”, seguida por pinturas faciais e modelagem de balões. Pelas 16h00 há um workshop de demonstração de babywearing. Os espectáculos “O Corpo da Dança” e “A Verdadeira História do Lobo Mau” acontecem às 17h00 e às 18h00, respectivamente.

Durante os quatro dias de animação é projectado, pelas 18h30, em videomapping, “Um Natal Armadilhado”.