Concerto solidário de Natal do coro Notas Soltas

O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira realiza sábado, 8 de Dezembro, às 16h30, na igreja matriz de Vila Franca de Xira, um concerto solidário de natal, com a presença do violoncelista Ivo Fialho. O concerto tem como objectivo ajudar a Cáritas Paroquial da cidade com donativos que serão recolhidos durante o concerto. Alguns dos bens alimentares que podem ser entregues são leite, atum, salsichas, cereais, massa, arroz, açucar, feijão, grão, cuecas-fralda para adulto e champô.