Grupo de Dadores de Sangue de Pernes celebra 22 anos

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes inicia as comemorações do seu 22º aniversário no domingo, 9 de Dezembro, com uma missa na Igreja Matriz de Pernes em memória dos dadores de sangue já falecidos. A eucaristia está marcada para as 12h00.

Para dia 11 de Dezembro está marcada uma campanha de recolha de sangue nas instalações da GNR em Santarém, entre as 09h00 e as 13h00. No dia 16 de Dezembro há nova recolha de sangue, dessa vez na Escola D. Manuel I em Pernes, entre as 09h00 e as 13h00. Segue-se a sessão solene na Casa de Convívio de Chã de Baixo e Outeiro de Fora e o almoço de convívio. A tarde contará com animação musical pelo Quarteto Nelson Pisco.

É obrigatória a inscrição para o almoço, que é gratuito para os membros do Grupo de Dadores de Sangue de Pernes e tem um custo de 10 euros para não dadores. Os interessados devem contactar o telefone 962 921 350.