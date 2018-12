Torneio de futsal solidário em Santarém

Iniciativa vai contar com a presença do seleccionador nacional da modalidade, Jorge Braz.

A organização do Campeonato Amador Futsal do Ribatejo vai promover um torneio de cariz solidário para angariar verbas que se destinam à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) e à Associação Salvador. A iniciativa vai ter lugar na Nave Municipal de Santarém, dia 22 de Dezembro, das 9h00 às 21h00, e pretende envolver todas as faixas etárias, pois serão disputados jogos de futsal jovem, sénior e veterano.

O torneio conta com uma presença especial: Jorge Braz, seleccionador nacional de futsal. Para além da parte desportiva, à noite haverá um jantar também com cariz solidário. O valor da inscrição para o torneio é de 15 "bolas" e para o jantar de 5 "bolas".

O evento conta com a colaboração da Câmara Municipal de Santarém, da Associação de Futebol de Santarém e da União de Freguesias da Cidade de Santarém, bem como de todo o staff do Campeonato Amador Futsal do Ribatejo. As inscrições devem ser feitas até dia 18 de Dezembro, através dos contactos: Hugo Patrício – 916945499; Rui Afonso – 917429342; João Silva – 913275716; ou Adriano Cruz - 933252860.