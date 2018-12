Concurso de fotografia para alunos de Salvaterra de Magos

“Salvaterra de Magos: Um Concelho, diferentes Patrimónios” é o tema do concurso de fotografia promovido pela Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos e as Bibliotecas Escolares do concelho. O concurso decorre até 28 de Fevereiro de 2019. Destina-se a alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, ensino secundário e profissional das escolas do concelho de Salvaterra de Magos.

O objectivo é sensibilizar a comunidade escolar para a importância das imagens na identidade do concelho e como instrumento de comunicação, dando a conhecer o trabalho amador na área da fotografia. Cada candidatura apresentada pode concorrer com um máximo de três trabalhos e deve ser entregue nas Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e Salvaterra de Magos ou na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. Todos os trabalhos vão ser apresentados numa exposição em data e local a definir.