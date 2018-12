“Dom João Real - Uma Demanda Medieval” em Alcanena

“Dom João Real - Uma Demanda Medieval” é a peça de teatro infantil, interpretada pelo Grupo de Teatro Boca de Cena, da Casa do Povo de Minde, que vai estar em cena no domingo, 16 de Dezembro, pelas 16h00, no Cine-teatro São Pedro, em Alcanena. A entrada é livre. As reservas podem ser efectuadas até dia 14, na recepção do município ou através do telefone 249 889 010.