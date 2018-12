Rancho Folclórico de Vale de Pedra celebra 30 anos

O Rancho Folclórico de Vale de Pedra, no concelho do Cartaxo, comemora o seu 30.º aniversário com um festival de folclore que se realiza no sábado, 15 de Dezembro. A concentração dos grupos está marcada para as 19h00, junto à Igreja de Vale de Pedra e, meia hora mais tarde, decorre um lanche-convívio. O festival inicia-se pelas 21h00, no salão do Centro Social, Cultural e Recreativo de Vale de Pedra.

Em palco vão estar o Grupo Danças e Cantares Santo Estevão das Galés (Mafra), o Rancho Folclórico “Os Campinos” de Vila Chã de Ourique (Cartaxo) e o grupo anfitrião. O dia termina, pelas 23h00, com um baile à moda antiga.