Expo-Venda de Natal em Mação

A Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, acolhe até dia 29 de Dezembro uma Expo-Venda de Natal com uma grande diversidade de artigos expostos, produzidos por artesãos e utentes de instituições do concelho. As portas estão abertas nos diás úteis das 9h00 às 17h30, incluindo à hora de almoço, e aos fins-de-semana e feriados das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.

Nos dias 15 e 16 de Dezembro a Mãe Natal estará no local a fazer pinturas faciais e a oferecer um miminho às crianças.