Dias de Thomar até 1 de Março com diversas iniciativas

Os Dias de Thomar, iniciativa cultural e gastronómica, arrancam esta quarta-feira, 13 de Fevereiro, dia que marca os 175 anos de elevação a cidade, e decorrem até 1 de Março, data que assinala a fundação do castelo de Tomar em 1160.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Tomar afirma que a iniciativa começa com a inauguração da exposição pública, na biblioteca municipal, da carta original de D. Maria II a promulgar o título de cidade, na presença de "uma recriação da rainha em estátua viva", seguindo-se, às 18h00, no Moinho da Ordem, a apresentação do projecto para o Complexo Cultural da Levada.

A partir de sexta-feira, a rota das tapas “Tomar à Prova” dá a provar (até dia 24) os “bons petiscos” locais em cafés e restaurantes da cidade, sendo nesse dia apresentados, pela Escola Secundária Jácome Ratton, as versões para adultos e para crianças do livro “Lenda de Santa Iria”, com ilustrações dos seus alunos de Artes, realizando-se à noite o espectáculo de Nuno Ricky e Nucha, no Cine-Teatro Paraíso.