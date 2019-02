Exposição de fotografia no Fórum Mário Viegas

“Da Serra à Cidade” é o tema da exposição que vai ser inagurada no sábado, 16 de Fevereiro, pelas 16h00, no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém. Esta iniciativa é promovida pelo Conselho de Administração e o Núcleo de Fotografia do Centro Cultural Regional de Santarém. No mesmo dia e no mesmo local, a o Trio Sophia proporcionará uma noite agradável, durante um café concerto.