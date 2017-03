Hóquei do FC Alverca na luta pela subida de divisão

Equipa está na 2ª posição do campeonato a 4 jogos do fim.

A derrota (4-3) do Futebol Clube Alverca (FCA) em casa frente ao Atlético Tojal pode ter tirado os ribatejanos da liderança da 3ª Divisão de hóquei em patins, mas não impede, ainda, a equipa ribatejana de sonhar com a subida de divisão. Com 36 pontos, menos dois que o líder Sporting de Torres, o FCA ocupa o 2º posto, posição que permite o play-off de acesso à 2ª Divisão. Mas ainda vai jogar com o líder.

Em caso de promoção, o FCA volta a competir no 2º escalão, algo que não acontece há uma década. Na época 2006/07 a equipa desistiu da prova e foi despromovida. A quatro jogos do fim do campeonato e a dois pontos do líder, o FCA está perto de voltar a esse palco.

A vitória, na jornada anterior, do FCA no pavilhão do UD VIlafranquense, rival concelhio, veio confirmar a excelente campanha que a equipa de Alverca do Ribatejo tem estado a fazer esta temporada. Na Taça de Portugal chegou aos 16 avos-de-final, tendo sido eliminada no sábado pela Juventude de Viana, da 1ª Divisão, por 1-12.

O técnico, Pedro Nifo, fez a formação no Sporting como atleta. Como treinador passou recentemente pelos Tigres de Almeirim. Chegou a Alverca esta época com o objectivo de subir de divisão ao fim de dois anos. Mas a dois pontos do líder (Sp. Torres) e três de vantagem sobre o 3º (Alcobacense) o objectivo pode concretizar-se já este ano. "A quatro jogos do fim temos de ser candidatos. São quatro finais que temos pela frente", aponta o treinador.

"Com o Pedro Nifo percebemos que ia ser um projecto onde tínhamos de dar tudo. Ao início ainda estávamos a encontrar-nos. Recebemos reforços importantes e aprendemos a gerir o tempo de jogo. Temos evoluído, todos têm valor mas a maior força é o conjunto. Trabalhamos para ajudar o FCA a subir de divisão", afirma Pierre Cyffers, 25 anos, capitão de equipa que é o segundo melhor marcador do campeonato.

