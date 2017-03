CD Fátima lidera isolado fase de subida à II Liga

O CD Fátima obteve uma excelente vitória 1-2 no Algarve frente ao Louletano e com a conjugação de resultados verificados no fim-de-semana chegou ao comando isolado da Zona Sul, fase de subida, do Campeonato de Portugal Prio.

No final da primeira volta, o clube do concelho de Ourém tem 13 pontos, mais dois que Praiense Torreense e Real. Sobem os primeiros de cada série e os dois segundos classificados disputam entre si um play-off para ver quem ascende também à II Liga.

Já quanto à fase de manutenção, foi uma jornada negativa para os clubes da região. O Alcanenense perdeu 1-0 na deslocação às Caldas da Rainha e o Vilafranquense não conseguiu melhor do que uma igualdade caseira 2-2 frente ao Oleiros, adversário directo na luta pela manutenção.

A equipa de Alcanena está em terceiro lugar na série de oito equipas, com 17 pontos. O clube de Vila Franca de Xira está no quinto lugar com 15 pontos, um lugar e um ponto acima da linha de água. Descem os dois últimos, enquanto o sexto classificado tem de disputar um play-off com o sexto classificado de outra série para apurar quem é despromovido.